Мошенники обманули московского бизнесмена почти на 60 миллионов рублей

В Москве мошенники обманули бизнесмена на 58,7 миллиона рублей

В Москве телефонные мошенники обманули бизнесмена на 58,7 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его данным, предприниматель обратился в полицию и рассказал, что ему много раз звонили якобы сотрудники банка и «Госуслуг». Они убедили его под предлогом закрытия кредита передать им 58,7 миллиона рублей. Мужчина отдал курьеру все деньги, а затем понял, что попался на схему аферистов.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее жительница Подмосковья лишилась квартиры и миллионов рублей из-за мошенников.