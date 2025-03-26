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11:26, 26 марта 2025Силовые структуры

Мошенники обманули московского бизнесмена почти на 60 миллионов рублей

В Москве мошенники обманули бизнесмена на 58,7 миллиона рублей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Unsplash

В Москве телефонные мошенники обманули бизнесмена на 58,7 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его данным, предприниматель обратился в полицию и рассказал, что ему много раз звонили якобы сотрудники банка и «Госуслуг». Они убедили его под предлогом закрытия кредита передать им 58,7 миллиона рублей. Мужчина отдал курьеру все деньги, а затем понял, что попался на схему аферистов.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее жительница Подмосковья лишилась квартиры и миллионов рублей из-за мошенников.

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