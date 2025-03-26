Москвичка избила детей на площадке и попала на видео

В Алексеевском районе Москвы женщина избила мальчика и девочку на площадке

В Алексеевском районе на северо-востоке Москвы женщина избила мальчика и девочку на детской площадке. Действия горожанки попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На представленном ролике видно, как жительница столицы наносит удары детям, сидящим на качелях. Больше достается мальчику, ребенок даже не пытается уворачиваться от кулаков.

Следователи начали проверку по факту случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовное дела по статье о побоях. Расследование находится на контроле главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) мужчина жестоко избил сына своей сожительницы ремнем из-за вейпа.

Сотрудники правоохранительных органов начали устанавливать другие обстоятельства случившегося.