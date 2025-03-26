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10:08, 26 марта 2025Из жизни

Мужчина украл у брата выигрышный лотерейный билет и разбогател

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Wirestock Creators / Shutterstock / Fotodom

Мужчина поменял свой несчастливый лотерейный билет на выигрышный билет брата и потратил все призовые деньги втайне от него. В этом он признался на форуме Reddit.

По словам автора поста, он совершил этот поступок давно, но совесть все еще мучает его. Он объяснил, что его брат никогда не участвовал в лотереях — он предпочитает стабильную жизнь, хорошую работу и отсутствие риска. Однажды они вместе пошли в торговый центр, и брат импульсивно купил лотерейный билет. Автор поста сделал так же.

Несколько дней спустя, как вспоминает мужчина, он был в гостях у брата и заметил, что он забыл о билете: тот лежал в горе нераспечатанных писем. «Я проверил его из чистого любопытства», — написал автор поста. Билет оказался счастливым: с ним брат разбогател бы на сотни тысяч долларов.

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«Я даже не помню, как принял это решение. Мой собственный билет — совершенно бесполезный — все еще лежал в моем бумажнике. Не успев опомниться, я поменял их местами и вскоре ушел», — рассказал мужчина. Его брат был уверен, что выкинул свой билет, и не обратил никакого внимания на эту замену. Как отметил автор поста, он использовал призовые деньги, чтобы закрыть ипотеку. Об этом так никто и не узнал.

Ранее сообщалось, что в США женщина доверила брату покупку лотерейного билета и выиграла 1 миллион долларов. Американка заявила, что потратит деньги на новый дом и купит брату машину.

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