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01:05, 27 марта 2025Бывший СССР

На Украине назвали последний день президентства Зеленского

Дубинский: Президентство Зеленского закончится с завершением боевых действий
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidence / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, ныне находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, в Telegram-канале назвал последний день президентства Владимира Зеленского. По его мнению, нахождение политика у власти закончился с завершением боевых действий на Украине.

«Всем очевидно, что последний выстрел на линии огня будет последний днем его президентства", — отметил нардеп.

Дубинский считает, что в этот момент все соцопросы не будут иметь никакого значения, и ничто не поможет Зеленскому сохранить свой пост.

Ранее депутат саркастически прокомментировал информацию о «74 процентах поддержки» президента Украины Владимира Зеленского. отметил, что лучшим подтверждением этого являются очереди в территориальные центры комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) для отправки на поле боя. Тех, кто этого не видит, депутат в шутку назвал «российскими агентами».

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