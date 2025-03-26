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01:19, 26 марта 2025Бывший СССР

В Раде саркастически высказались о поддержке Зеленского

Дубинский в саркастической манере прокомментировал поддержку Зеленского
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале саркастически прокомментировал информацию о «74 процентах поддержки» президента Украины Владимира Зеленского.

Дубинский отметил, что лучшим подтверждением этого являются очереди в территориальные центры комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) для отправки на поле боя. Тех, кто этого не видит, депутат в шутку назвал «российскими агентами».

«Все украинцы хотят победы над Россией на поле боя, границ 91 года и Зеленского на второй срок. Просто никто не хочет в этом участвовать», — написал Дубинский.

Ранее Дубинский заявил, что администрация президента США Дональда Трампа должна приложить все усилия, чтобы отстранить от выборов на Украине «апологетов вечной войны» с Россией.

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