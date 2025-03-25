На Украине призвали отстранить от выборов сторонников войны с Россией

Дубинский: США должны не допустить к выборам президента Украины апологетов войны

Администрация президента США Дональда Трампа должна приложить все усилия, чтобы отстранить от выборов на Украине «апологетов вечной войны» с Россией. Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его мнению, к выборам президента нельзя допускать экс-главу Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), мэра Киева Виталия Кличко, бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного и начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он также упомянул и действующего президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что тот, скорее всего, на них «не пойдет».

«На месте наших американских партнеров я бы сейчас крепко задумался, как не допустить на выборы в Украине апологетов вечной войны и реваншизма в отношении России. Лично я бы действовал методом кнута и пряника — Залужный может остаться послом, Порошенко — олигархом, Кличко — мэром, а Буданов — лектором в институте Маккейна. Иначе — санкции и расследования ФБР», — написал он.

Ранее Дубинский назвал Залужного трусом и предателем из-за одного поступка. По его словам, контрнаступление ВСУ в 2023 году было заранее обречено на провал, однако Залужного это не остановило и он поддакивал Зеленскому «ради пиара».