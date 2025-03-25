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00:45, 25 марта 2025Бывший СССР

В Раде назвали Залужного трусом и предателем из-за одного поступка

Депутат Рады Дубинский назвал Залужного предателем и трусом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kaniuka Ruslan / Globallookpress.com

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный начал контрнаступление в 2023 году, несмотря на отсутствие численного преимущества. На это указал находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что операция была заранее обречена на провал, однако Залужного это не остановило. «“Железный” генерал от нее не отказался, поддакивая [президенту Украины Владимиру] Зеленскому ради пиара», — указал политик.

При этом, по его словам, после завершения контрнаступления экс-главком покинул свой пост с помощью «фиктивного заключения» военно-врачебной комиссии, по итогам которой был признан непригодным к военной службе.

«То есть оппортунист, предатель и трус. И, конечно же, кандидат в президенты, любимый народом», — резюмировал Дубинский.

Ранее депутат заявил, что Залужный является таким же глупым, как и Зеленский. Так он прокомментировал слова бывшего главкома ВСУ о том, что США виновны в «подрыве мирового порядка».

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