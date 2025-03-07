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17:10, 7 марта 2025Бывший СССР

В Раде назвали Залужного и Зеленского одинаково тупыми

Нардеп Дубинский: Залужный такой же тупой, как и Зеленский
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Экс-главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный является таким же глупым, как и президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил в Telegram -канале депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Это заявление он сделал в связи со словами Залужного о том, что США виновны в «подрыве мирового порядка». По мнению нардепа, Залужный «поет в одну дудку» с Зеленским. Он также предположил, что у них обоих может быть общий куратор из британской разведки МИ-6. Дубинский спрогнозировал, что за такие заявления США напомнят ему про подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

Ранее Залужный сообщил, что Соединенные Штаты разрушают мировой порядок и ставят под сомнение единство западного мира. По его словам, Вашингтон пытается делегировать вопросы безопасности Европе без участия США.

Также Залужный фактически обвинил Зеленского в тирании. Он намекнул, что на Украине занимаются отловом людей для отправки на фронт.

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