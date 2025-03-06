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21:29, 6 марта 2025Бывший СССР

Залужный «обвинил» Зеленского в тирании

Экс-главком ВСУ Залужный фактически обвинил Зеленского в тирании
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный фактически обвинил украинского президента Владимира Зеленского в тирании. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Это не значит, что [Россия] не может отлавливать людей и силой отправлять их на фронт. Может. Но это тирания», — сказал он.

Экс-главком ВСУ порассуждал о том, каким образом российское руководство в будущем сможет пополнить свои вооруженные силы. Канал подчеркивает, что отловом людей сейчас занимаются на Украине, тем самым Залужный «хитро» раскритиковал действия Зеленского.

Ранее Залужный обвинил США в разрушении мирового порядка. «Очевидно, что Белый дом поставил под сомнение единство всего западного мира», — сказал он.

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