Экс-главком ВСУ Залужный: США разрушают мировой порядок

Соединенные Штаты разрушают мировой порядок и ставят под сомнение единство западного мира. Об этом заявил бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, передает The Times.

«США разрушают мировой порядок. Очевидно, что Белый дом поставил под сомнение единство всего западного мира», — сказал он. По словам экс-главкома украинской армии, Вашингтон пытается делегировать вопросы безопасности Европе без участия Соединенных Штатов.

Как отмечает издание, Валерий Залужный является одним из возможных преемников президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее стало известно, что команда президента США Дональда Трампа провела тайные контакты с представителями украинской оппозиции. В частности сообщалось о переговорах с экс-премьером Юлией Тимошенко и людьми из партии экс-главы государства Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).