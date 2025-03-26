Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:32, 26 марта 2025Забота о себе

Назван сильнее всего повышающий холестерин вид кофе

Врач Павлова: Сильнее всего повышает холестерин кофе, сваренный в кофемашине
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова назвала вид кофе, который сильнее всего повышает уровень холестерина. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Павлова заявила, что самым вредным для здоровья сердечно-сосудистой системы считаются кофе, сваренный в кофемашине, и кофе, сваренный на плите. Именно в них были обнаружены наиболее высокие концентрации дитерпенов кафестола и кахвеола — веществ, повышающих уровень «плохого» холестерина.

Врач уточнила, что концентрация этих веществ разнится в зависимости от типа кофемашины и того, как давно в ней чистили фильтры. «Как ни странно, но кофемашины, которые регулярно проходят чистку, показали самые плохие результаты, потому что насыщенная вредными веществами вода встречала меньше препятствий на своем пути», — отметила она.

Материалы по теме:
Польза и вред чайного гриба. Как правильно приготовить напиток комбуча и какие у него есть противопоказания?
Польза и вред чайного гриба.Как правильно приготовить напиток комбуча и какие у него есть противопоказания?
14 августа 2022
«Они наши главные друзья и враги» Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
«Они наши главные друзья и враги»Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
11 мая 2022

По словам Павловой, кофе, сделанный во френч-прессе и гейзерной кофеварке, показал средние результаты. При этом показатели напитка из капсульных машин не отличались высокой концентрацией дитерпенов кафестола и кахвеола. В приготовленном таким способом кофе вредных веществ было так же мало, как и в напитке, прошедшем, через бумажный или тканевый фильтр, рассказала врач.

Ранее эндокринолог и диетолог Виктория Иванова предупредила о неожиданных побочных эффектах кофе. Врач обратила внимание на то, что кофе обеспечивает лишь временный прилив энергии за счет того, что кофеин в его составе блокирует молекулы аденозина, ответственные за чувство усталости в организме.

    Обсудить
    Последние новости

    В Курской области уничтожили редчайшую британскую бронемашину. Чем она примечательна?

    Врач предупредил об опасности поцелуев с бородатыми мужчинами

    Дачников призвали успеть посеять четыре вида цветов

    Названы даты и место прощания с ведущим «Времечка»

    Российский боец рассказал о бегстве бойцов ВСУ в Курской области

    Раскрыта обещанная российскому подростку за совершение теракта сумма

    Россиянин с помощью канистры бензина поджег щиток провайдера и попал под дело о терроризме

    Семья из российского региона выиграла десятки миллионов рублей в лотерею

    Мошенники обманули московского бизнесмена почти на 60 миллионов рублей

    Российское судно загорелось у берегов Южной Кореи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше