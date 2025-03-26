Назван сильнее всего повышающий холестерин вид кофе

Врач Павлова: Сильнее всего повышает холестерин кофе, сваренный в кофемашине

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова назвала вид кофе, который сильнее всего повышает уровень холестерина. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Павлова заявила, что самым вредным для здоровья сердечно-сосудистой системы считаются кофе, сваренный в кофемашине, и кофе, сваренный на плите. Именно в них были обнаружены наиболее высокие концентрации дитерпенов кафестола и кахвеола — веществ, повышающих уровень «плохого» холестерина.

Врач уточнила, что концентрация этих веществ разнится в зависимости от типа кофемашины и того, как давно в ней чистили фильтры. «Как ни странно, но кофемашины, которые регулярно проходят чистку, показали самые плохие результаты, потому что насыщенная вредными веществами вода встречала меньше препятствий на своем пути», — отметила она.

По словам Павловой, кофе, сделанный во френч-прессе и гейзерной кофеварке, показал средние результаты. При этом показатели напитка из капсульных машин не отличались высокой концентрацией дитерпенов кафестола и кахвеола. В приготовленном таким способом кофе вредных веществ было так же мало, как и в напитке, прошедшем, через бумажный или тканевый фильтр, рассказала врач.

Ранее эндокринолог и диетолог Виктория Иванова предупредила о неожиданных побочных эффектах кофе. Врач обратила внимание на то, что кофе обеспечивает лишь временный прилив энергии за счет того, что кофеин в его составе блокирует молекулы аденозина, ответственные за чувство усталости в организме.