Необычный участник операции «Поток» сравнил пребывание в трубе с одним жанром кино

Участник операции «Поток» иерей Скрипкин о трубе: Напоминает фильмы ужасов

Пребывание в трубе газопровода во время операции «Поток» под Суджей напоминало один жанр кино — фильмы ужасов. Об этом заявил необычный участник операции, оказавшийся в составе ее участников с гуманитарной миссией, — иерей Русской православной церкви, отец Алексий (Скрипкин), его слова приводит Ura.ru.

Обстановку в трубе священнослужитель сравнил с хоррором, так как во время продвижения в тыл Вооруженных сил Украины под землей слышались стоны, а все участники операции были «чумазые, голодные, холодные».

«Фильмы ужасов смотрели? В целом напоминает (...) Поддерживали молитвы. Идешь, молишься», — рассказал священник.

В ходе операции «Поток» сотни российских военнослужащих и добровольцев вошли в Суджу, пробравшись в город через пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Противник не ожидал атаки с этого направления, и в результате бойцам удалось полностью освободить промзону в городе и завязать бои в частном секторе. Вскоре украинские подразделения покинули город.