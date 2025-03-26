Никита Михалков выступил против возвращения уехавших из России артистов

Никита Михалков предложил не пускать обратно уехавших из России артистов

Артистов, которые уехали из России и критиковали ее, не следует пускать обратно. С таким предложением выступил российский режиссер Никита Михалков в интервью «Известиям».

«Ждать, пока тут все уладится, и приезжать обратно, и тогда эта награда будет здесь работать на тебя — это плохо», — сказал Михалков.

При этом режиссер заявил, что не считает нужным лишать государственных наград уехавших артистов, так как они «не имеют никакого значения для них».

Ранее рок-музыкант и основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил, что уехавшие после начала СВО артисты должны доказать свое раскаяние, чтобы вернуться на родину. «Если ты что-то наговорил, то должен искренне извиниться с той же страстью, с которой совершил эту ошибку», — добавил артист.