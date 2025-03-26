Парламент Гагаузии обратился к властям Молдавии после задержания Гуцул

Народное собрание Гагаузии потребовало от властей Молдавии освободить Гуцул

Народное собрание (парламент) автономного территориального образования (АТО) Гагаузия в составе Молдавии потребовало от Кишинева освободить задержанную главу региона Евгению Гуцул. Заявление опубликовано в Telegram-канале политика.

«Народное собрание Гагаузии как легитимный орган власти автономии требует: немедленного освобождения Евгении Гуцул и прекращения политических репрессий в отношении представителей Гагаузии, проведения независимого международного расследования действий прокуроров и офицеров антикоррупции», — говорится в обращении.

Также парламент Гагаузии потребовал прекратить дискриминацию региона и отправить в отставку прокуроров и сотрудников национального антикоррупционного центра Молдавии, «замешанных в фабрикации дел против политических оппонентов». В противном случае Народное собрание анонсировало обращение к властям России и Турции, а также в Совет Европы и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева в ночь на 26 марта. Позднее стало известно о подготовке прошения прокуратуры Молдавии об аресте главы Гагаузии на 30 дней.