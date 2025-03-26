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16:54, 26 марта 2025Бывший СССР

Пашинян призвал армян отказаться от Карабаха

Пашинян: Армянский народ не должен выступать за присоединение Карабаха к Армении
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Народ Армении не должен больше выступать за присоединение Карабаха к республике. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает РИА Новости.

Он заявил, что Армения не должна продолжать карабахское движение, стартовавшее в 1988 году за присоединение Нагорного Карабаха к стране. По его словам, это движение ранее использовалось, чтобы препятствовать становлению армянской государственности.

Пашинян добавил, что Ереван допускает обсуждение вопроса роспуска Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию. При этом власти Армении откладывают этот вопрос, так как хотят быть уверенными в том, что Баку не начнет движение, связанное с так называемым «Западным Азербайджаном», которым в Азербайджане называют территорию Армении.

Ранее Пашинян сообщил, что целью новой конституции Армении является избавление от «реликтового поведения безгосударственной нации». Пашинян объяснил проведение конституционного референдума в стране необходимостью избавиться от недостатка легитимности предыдущих референдумов.

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