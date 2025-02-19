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20:47, 19 февраля 2025Бывший СССР

Пашинян решил избавиться от реликтового поведения в Армении

Пашинян: Цель новой конституции — избавление от реликтового поведения нации
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Целью новой конституции Армении является избавление от реликтового поведения безгосударственной нации. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает РИА Новости.

«Стратегическая цель принятия новой конституции — переход от реликтового поведения лишенной государства нации к поведению государствообразующей нации», — подчеркнул армянский премьер.

Пашинян объяснил проведение конституционного референдума в стране необходимостью избавиться от недостатка легитимности предыдущих референдумов. Политик подчеркнул, что принятие новой конституции является действительно актуальным для Армении.

Ранее Пашинян нашел плюсы в поражении в Карабахе. По его словам, на Южном Кавказе сложилось много негатива в отношении Армении в силу определенных обстоятельств.

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