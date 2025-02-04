Пашинян нашел плюсы в поражении в Карабахе

Пашинян: поражение в Карабахе дало возможность иметь независимую страну

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что поражение во время боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года дало стране возможность иметь независимость и суверенитет. Его слова передает ТАСС.

«Могу сказать, что, потерпев поражение, мы обрели возможность иметь независимое и суверенное государство», — заявил армянский премьер на встрече с представителями армянской общины в Вашингтоне.

По его словам, на Южном Кавказе сложилось много негатива в отношении Армении в силу определенных обстоятельств, а республика поступает правильно, справляясь с ним без эмоций и максимально эффективными способами.

Ранее стало известно, что визит Пашиняна в США продлится до 7 февраля. Премьер примет участие в пятом ежегодном международном саммите религиозной свободы в Вашингтоне, а также будет присутствовать на «Национальном молитвенном завтраке».