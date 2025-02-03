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09:37, 3 февраля 2025Бывший СССР

В Армении раскрыли подробности визита Пашиняна в США

Правительство Армении: Визит премьера Пашиняна в США продлится до 7 февраля
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Hollie Adams / Reuters

Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в США продлится до 7 февраля. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

«Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян с 3 по 7 февраля будут находиться с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки», — говорится в сообщении.

Глава правительства страны примет участие в пятом ежегодном международном саммите религиозной свободы в Вашингтоне, а также будет присутствовать на «Национальном молитвенном завтраке».

Кроме того, отмечается, что у армянского премьера запланирован ряд других встреч.

Ранее стало известно, что Пашинян не запланировал встречу с президентом США Дональдом Трампом во время своего визита в Соединенные Штаты. По словам премьер-министра, встреча с американским лидером не значилась в его расписании, однако визит в Вашингтон все равно является очень важным.

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