В Армении раскрыли подробности визита Пашиняна в США

Правительство Армении: Визит премьера Пашиняна в США продлится до 7 февраля

Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в США продлится до 7 февраля. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

«Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян с 3 по 7 февраля будут находиться с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки», — говорится в сообщении.

Глава правительства страны примет участие в пятом ежегодном международном саммите религиозной свободы в Вашингтоне, а также будет присутствовать на «Национальном молитвенном завтраке».

Кроме того, отмечается, что у армянского премьера запланирован ряд других встреч.

Ранее стало известно, что Пашинян не запланировал встречу с президентом США Дональдом Трампом во время своего визита в Соединенные Штаты. По словам премьер-министра, встреча с американским лидером не значилась в его расписании, однако визит в Вашингтон все равно является очень важным.