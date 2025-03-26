В российском городе восьмиклассница в статусе мигранта жестоко избила сверстницу

Е1.ru: В Екатеринбурге школьница в статусе мигранта жестоко избила сверстницу

В Екатеринбурге восьмиклассница в статусе мигранта жестоко избила сверстницу. Действия подростка в российском городе попали на видео, соответствующие кадры распространил региональный портал Е1.ru.

На представленном ролике видно, как девушка наносит удары ровеснице в присутствии других школьников.

По данным издания, обе участницы конфликта переехали в Россию из соседней страны. Одной из девочек 14 лет, второй — 16 лет.

Как утверждает E1.ru, стороны не имеют друг к другу претензий, заявление писать отказались, повреждений не зафиксировали. Родителей учащихся обещали привлечь к административной ответственности за ненадлежащее воспитание.

Удалось выяснить, что в России семьи зарегистрированы с нарушениями. По факту случившегося организовали проверку.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге одноклассники избили школьницу. Стычка между ними попала на видео.