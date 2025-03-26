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09:04, 26 марта 2025Россия

Пережившие оккупацию жители Суджи назвали причины расправ ВСУ с мирными

РИА Новости: Бойцы ВСУ могли расправиться с мирными из-за неосторожного слова
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли расправиться с мирными в Курской области из-за неосторожного слова, брошенного в их адрес. Причины конфликтов с украинскими военными назвали пережившие оккупацию жители Суджи, передает РИА Новости.

«Они [солдаты ВСУ] были разные. Некоторые признавались, что их просто схватили на улице и закинули в Курскую область. Но были и такие, кто прямо дышал ненавистью. Очень ехидно улыбались и говорили: "Мы вас трогать не будем, но это только пока". С такими старались не пересекаться. Вдруг что-то не так ответишь — на пулю нарвешься», — вспомнила местная жительница Вера Алексеевна.

Россиянка рассказала, что с одним мужчиной украинские военные расправились в разграбленном магазине, куда тот зашел в поисках продуктов. «Что-то там не поделил с ними [занимавшимися мародерством военными ВСУ] (...) [Он] так и пролежал в магазине несколько месяцев. Куда его потом дели, я не знаю», — добавила она.

По ее словам, особенно осторожно мирным стоило вести себя с наемниками ВСУ. Это подтвердил и другой местный житель. «Даже некоторые солдаты ВСУ, в основном мобилизованные из Сумской области, предупреждали нас: "Опасайтесь наемников, они пришли сюда [бесчинствовать] и грабить"», — сказал Вячеслав.

По его словам, боевики расправились с двумя его приятелями. «[Одного] завернули в ковер и бросили на дорогу. Второго — совсем недавно. Он был очень задиристый, наверное, ляпнул что-то не то», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ могли до смерти замучить ветерана Великой Отечественной войны, дом которого оказался на оккупированной украинскими формированиями территории Курской области.

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