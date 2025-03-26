Полиция Молдавии стянула силы в столицу Гагаузии после задержания главы региона

Полиция Молдавии стянула дополнительные силы в столицу Гагаузии Комрат после задержания главы региона Евгении Гуцул. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил замглавы Гагаузии Виктор Петров.
«Думаю, что город будет заблокирован. Принимаются меры режимом партии [президента Молдавии Майи Санду] "Действие и солидарность", ситуация накаляется», — заявил политик.
Он отметил, что в Комрате пройдут митинги в поддержку Гуцул.
26 марта сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдавии задержали Гуцул в аэропорту Кишинева. Политика арестовали на 72 часа, о причинах задержания не сообщается.