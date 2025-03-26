Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:53, 26 марта 2025Бывший СССР

Полиция Молдавии стянула силы в столицу Гагаузии после задержания главы региона

Замглавы Гагаузии Петров: После задержания Гуцул полиция стянула силы в Комрат
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Aurel Obreja / AP

Полиция Молдавии стянула дополнительные силы в столицу Гагаузии Комрат после задержания главы региона Евгении Гуцул. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил замглавы Гагаузии Виктор Петров.

«Думаю, что город будет заблокирован. Принимаются меры режимом партии [президента Молдавии Майи Санду] "Действие и солидарность", ситуация накаляется», — заявил политик.

Он отметил, что в Комрате пройдут митинги в поддержку Гуцул.

26 марта сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдавии задержали Гуцул в аэропорту Кишинева. Политика арестовали на 72 часа, о причинах задержания не сообщается.

    Обсудить
    Последние новости

    В Курской области уничтожили редчайшую британскую бронемашину. Чем она примечательна?

    Врач предупредил об опасности поцелуев с бородатыми мужчинами

    Дачников призвали успеть посеять четыре вида цветов

    Названы даты и место прощания с ведущим «Времечка»

    Российский боец рассказал о бегстве бойцов ВСУ в Курской области

    Раскрыта обещанная российскому подростку за совершение теракта сумма

    Россиянин с помощью канистры бензина поджег щиток провайдера и попал под дело о терроризме

    Семья из российского региона выиграла десятки миллионов рублей в лотерею

    Мошенники обманули московского бизнесмена почти на 60 миллионов рублей

    Российское судно загорелось у берегов Южной Кореи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше