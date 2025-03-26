Популярная модель снялась в откровенном бикини для спортивного журнала

Модель Брукс Надер снялась в золотистом бикини для журнала Sports Illustrated

Популярная американская модель Брукс Надер снялась в откровенном виде для спортивного журнала Sports Illustrated. Соответствующие снимки появились на сайте издания.

29-летняя манекенщица предстала на размещенном фото в золотистом бикини бренда Norma Kamali, который включает в себя бюстгальтер с треугольными чашками и крошечные плавки с тонкими завязками на талии. При этом Надер позировала перед камерой с распущенными волосами и макияжем, выполненном в нейтральных тонах.

Известно, что съемка для нового выпуска журнала прошла на Бермудских островах. Автором снимка стал британский фотограф из Нью-Йорка Бен Уоттс, который ранее сотрудничал с такими изданиями как Elle, Vogue, Harper's Bazaar и Vanity Fair.

В феврале сообщалось, что Брукс Надер попала в объективы папарацци топлес на отдыхе в Мексике.