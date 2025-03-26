Появились подробности о выкатившемся за пределы полосы в сугроб российском самолете

На борту выкатившегося за пределы полосы в сугроб Ан-12 находились 8 человек

На борту грузового самолета, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) после аварийной посадки в Новом Уренгое, находились восемь человек. Подробности о ситуации появились на странице Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) города во «Вконтакте».

Отмечается, что все они являются членами экипажа, пассажиров в Ан-12 не было. В ЕДДС также сообщили, что опасного груза на борту воздушного судна нет.

Аварийная посадка прилетевшего из поселка Сабетта самолета произошла в аэропорту Нового Уренгоя в среду, 26 марта. Борт после приземления проехал по ВПП на фюзеляже несколько метров и застрял в сугробе.

