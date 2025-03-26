Российский самолет выкатился за пределы полосы, угодил брюхом в сугроб и попал на видео

Грузовой самолет выкатился за пределы полосы в Новом Уренгое и угодил в сугроб

Грузовой самолет российской авиакомпании «Атран» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, угодил брюхом в сугроб и попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал Mash.

Аварийная посадка прилетевшего из поселка Сабетта воздушного судна произошла в аэропорту Нового Уренгоя в среду, 26 марта. На кадрах видно, как борт после приземления проезжает по ВПП на брюхе несколько метров и застревает в снегу.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники МЧС и медики. Предварительная причина случившегося — невыпуск шасси.

Ранее у самолета российской авиакомпании «Азимут» возникли проблемы с двигателем. Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Минеральных Вод в Ереван пассажирского лайнера в понедельник, 24 марта.