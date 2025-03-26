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12:07, 26 марта 2025Культура

Прилучный выиграл суд по алиментам у Муцениеце

Shot: Актер Павел Прилучный выиграл суд по алиментам у актрисы Агаты Муцениеце
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Павел Прилучный выиграл суд по алиментам у бывшей жены, актрисы Агаты Муцениеце. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Отмечается, что ранее артистка добилась того, чтобы выплаты увеличили в 10 раз, из-за чего бывший супруг должен был ей 1,5 миллиона рублей. По данным источника, сегодня суд отметил, что все условия были определены при разводе, а также заключено три соглашения: об алиментах, о порядке воспитания детей и о разделе имущества.

Адвокат актера сообщил, что по упомянутым выше документам вся недвижимость отошла Муцениеце. Также отмечается, что сын артистов Тимофей останется жить с отцом, а дочь Мия с матерью.

Ранее сообщалось, что Агата Муцениеце заставила дочь заниматься нелюбимым делом.

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