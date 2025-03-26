Прокуратура Молдавии подтвердила задержание главы Гагаузии

Генеральная прокуратура Молдавии подтвердила задержание башкана (главы) Гагаузии Евгении Гуцул на 72 часа. Сообщение об этом было опубликовано на сайте ведомства.
По данным прокуратуры, вечером 25 марта, после проверки в рамках пограничного контроля на выходе из аэропорта Кишинева было установлено, что глава Гагаузии фигурирует в системах со статусом «оперативное задание».
«В соответствии с установленными законом процедурами компетентные органы были немедленно проинформированы. Впоследствии указанное лицо было задержано на 72 часа Национальным антикоррупционным центром», — говорится в заявлении прокуратуры.
О задержании Евгении Гуцул стало известно ночью 26 марта. Как рассказали в национальном антикоррупционном центре республики, ее задержали прямо в аэропорту Кишинева.