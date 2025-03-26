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22:00, 26 марта 2025Россия

Путин предложил выпускнику «школы губернаторов» временно возглавить Оренбургскую область

Выпускник школы губернаторов Солнцев станет врио главы Оренбургской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Евгений Солнцев

Евгений Солнцев. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин предложил главе правительства Донецкой народной республики (ДНР) Евгению Солнцеву временно возглавить Оренбургскую область, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Кремль.

«Хочу предложить вам возглавить Оренбургскую область», — сказал глава государства на встрече с Солнцевым. Он также поблагодарил его за работу, проделанную в ДНР.

Евгений Солнцев является выпускником так называемой «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Также Путин на встрече с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером предложил ему занять пост временно исполняющего обязанности губернатора Свердловской области.

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