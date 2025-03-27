Путин предложил Паслеру стать врио губернатора Свердловской области

Путин предложил губернатору Оренбургской области возглавить Свердловскую область

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером предложил ему занять пост временно исполняющего обязанности губернатора Свердловской области. Видео их беседы опубликовано в Telegram-канале Кремля.

«Хочу вам предложить и попросить вас вернуться в родные для вас места, где вы уже работали, причем на высокой должности», — сказал российский лидер. Он отметил, что Свердловская область — один из ключевых регионов страны, и добавил, что Паслер его хорошо знает.

Паслер, в свою очередь, поблагодарил Путина за доверие и заявил, что готов приложить все усилия для решения задач, которые ему поставят президент и жители области.

Президент России также предложил главе правительства Донецкой народной республики Евгению Солнцеву временно возглавить Оренбургскую область. Солнцев является выпускником так называемой «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).