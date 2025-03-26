Работник российского аэропорта обокрал пассажирку и спрятал деньги в диване

МВД: Работник аэропорта Новосибирска украл у пассажирки 200 тысяч рублей

Работник аэропорта Новосибирска обокрал пассажирку и попался. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Северному федеральному округу.

По данным ведомства, во время погрузки багажа на рейс в Бишкек 25-летний сотрудник гавани Толмачево обратил внимание на приоткрытый чемодан. В нем лежали купюры по пять тысяч рублей.

Злоумышленник забрал 200 тысяч и спрятал деньги в диване в комнате отдыха персонала. Сотрудники полиции нашли награбленное по горячим следам и возбудили уголовное дело. Теперь задержанному грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее в Сочи турист украл у местной жительницы кошелек, который она забыла на стеллаже в магазине. Все деньги он проиграл на ставках.