Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:08, 26 марта 2025Путешествия

Работник российского аэропорта обокрал пассажирку и спрятал деньги в диване

МВД: Работник аэропорта Новосибирска украл у пассажирки 200 тысяч рублей
Мария Борисова
Мария Борисова

Кадр: Транспортная полиция Сибири

Работник аэропорта Новосибирска обокрал пассажирку и попался. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Северному федеральному округу.

По данным ведомства, во время погрузки багажа на рейс в Бишкек 25-летний сотрудник гавани Толмачево обратил внимание на приоткрытый чемодан. В нем лежали купюры по пять тысяч рублей.

Злоумышленник забрал 200 тысяч и спрятал деньги в диване в комнате отдыха персонала. Сотрудники полиции нашли награбленное по горячим следам и возбудили уголовное дело. Теперь задержанному грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее в Сочи турист украл у местной жительницы кошелек, который она забыла на стеллаже в магазине. Все деньги он проиграл на ставках.

    Обсудить
    Последние новости

    «Сахарного олигарха» задержали в Москве. После начала СВО и санкций он доказывал, что не входит в ближайшее окружение Путина

    В Европе подешевел газ

    В России задумались над адресной поддержкой застройщиков

    Российский пенсионер сдал наркоторговцев и избежал наказания

    50-летняя Яна Рудковская позавтракала на Мальдивах в купальнике с откровенным декольте

    Сенатор Совфеда от Тувы уйдет в отставку

    Google засекретила разработку Android

    Установлена личность отказавшегося от взятки в 665 тысяч рублей гаишника

    Рудковская раскрыла расписание сына на отдыхе на Мальдивах

    В НАТО раскрыли будущее отношений с Россией после конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше