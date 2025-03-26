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08:30, 26 марта 2025Силовые структуры

Россиян предостерегли от скачивания созданных для кражи денег программ

МВД: Мошенники через вредоносное ПО крадут у россиян деньги через онлайн-банкинг
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники, используя вредоносное программное обеспечение (ПО), могут красть у россиян данные для входа в онлайн-банкинг и вместе с ними и деньги со счетов. В связи с этим в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ предостерегли граждан от скачивания подобных приложений на телефон, передает ТАСС.

Такие программы созданы для обхода двухфакторной аутентификации, они способны перехватывать смс, отправленные банком, и передавать их злоумышленнику.

В МВД обратили внимание, что чаще всего пользователи сами скачивают на устройства вирусные приложения под видом легального ПО, либо их убеждают это сделать аферисты. «Также троян автоматически скачивается на устройство при переходе по сомнительным ссылкам, присланным в мессенджерах или электронных письмах», — добавили в ведомстве.

Специалисты рекомендовали для защиты устанавливать антивирусную защиту на устройства, а также скачивать приложения только из официальных источников.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев назвал самый популярный у мошенников способ обмана россиян. По его словам, свыше 90 процентов манипуляций в России происходят в иностранных мессенджерах.

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