Назван самый популярный у мошенников способ обмана россиян

Шадаев: Более 90 процентов манипуляций происходят в иностранных мессенджерах

Подавляющее большинство (свыше 90 процентов) мошеннических манипуляций в России происходят в иностранных мессенджерах. Самый популярный у финансовых злоумышленников способ обмана граждан назвал глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) Максут Шадаев. Его слова приводит ТАСС.

К числу иностранных мессенджеров относится в том числе американский сервис обмена сообщениями WhatsApp. Злоумышленники в России активно используют подобные технологии для кражи денежных средств граждан, отметил министр. Обычно мошенники пытаются втереться в доверие, представляясь представителями органов государственной власти, банков, цифровых платформ и операторов связи, уточнил Шадаев.

Ранее в Госдуме одобрили законопроект о защите россиян от телефонного и интернет-мошенничества. Пакет мер включает в себя в том числе создание базы голосов злоумышленников на основе госинформсистемы «Антифрод». Закон также подразумевает обязательную маркировку звонков на экранах телефонов и возможность отказа граждан от рекламных обзвонов и сообщений. Кроме того, предусматривается запрет госорганам и банкам связываться с гражданами через иностранные мессенджеры.

До этого представители Минцифры предложили еще один способ борьбы с финансовыми мошенниками. В ведомстве призвали создать в России так называемую базу «базу доверчивых россиян». В этот список предлагается добавлять всех граждан, которые хотя бы раз попадались на уловки финансовых злоумышленников. В свою очередь, партия «Новые люди» подала на рассмотрение в Госдуму инициативу, обязывающую финансовые организации применять специальные кодовые слова при общении с клиентами по телефону.