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06:38, 26 марта 2025Интернет и СМИ

Россиянам рассказали об уязвимости банковских приложений

AppSec Solutions: Две трети российских банковских приложений имеют уязвимости
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Две трети приложений российских банковских организаций имеют уязвимости. Об этом рассказали РИА Новости в компании AppSec Solutions.

Отмечается, что почти 30 процентов из них могут привести к утечкам данных. Между тем, есть и приложения без слабых мест — обычно они от крупнейших банков, уточнили в компании.

Суммарно специалисты нашли 1583 уязвимости, из них больше трети – 569 – критического и высокого уровней.

Ранее сообщалось, что пользователи сервисов Сбера, которые найдут в них уязвимости, смогут получить вознаграждение до 500 тысяч рублей в зависимости от уровня их критичности. Сервисами Сбера в России пользуются более 100 миллионов человек, а ежемесячная аудитория Сбербанк Онлайн составляет свыше 82 миллионов.

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