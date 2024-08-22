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17:18, 22 августа 2024Экономика

Сбер заявил о премировании нашедших уязвимости специалистов

Сбер выплатит до 500 тысяч рублей специалистам, которые найдут уязвимости

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Пользователи сервисов Сбера, которые найдут в них уязвимости, смогут получить вознаграждение до 500 тысяч рублей в зависимости от уровня их критичности. Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на платформе BI.ZONE Bug Bounty и следовать условиям программы.

«Мы постоянно совершенствуем наши сервисы, продукты и инфраструктуру, чтобы обеспечить кибербезопасность и сделать их еще удобнее для наших клиентов. Запуск публичной программы Sber Bug Bounty на технологической платформе BI.ZONE — это еще один важный шаг в достижении этой цели. Мы надеемся, что при поддержке сообщества этичных хакеров и компании BI.ZONE наш совместный проект станет одной из самых активных и конкурентоспособных программ Bug Bounty», — сказал начальник управления экспертизы кибербезопасности Сбербанка Сергей Крайнов.

Сервисами Сбера в России пользуются более 100 миллионов человек, а ежемесячная аудитория Сбербанк Онлайн составляет свыше 82 миллионов.

Экспертам предлагается протестировать три популярных сервиса банка: сайт Сбера, СберИнвестиции (веб-версию и мобильное приложение) и Сбербанк Онлайн. В онлайн-банкинге исследователи смогут искать уязвимости приложения в мобильных версиях для iOS и Android, мессенджере онлайн-банка и Сбер ID — сервисе для входа на сайты и приложения Сбера и партнеров.

«Мы рады, что к нашей платформе присоединился один из ключевых игроков рынка финтеха. Совместная работа независимых исследователей на нашей платформе и специалистов Сбера позволит повысить устойчивость сервисов экосистемы к актуальным киберугрозам и обеспечит сохранность данных пользователей» , — отметил директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству BI.ZONE Евгений Волошин.

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