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08:55, 26 марта 2025Силовые структуры

Россиянин простил знакомого за попытку отравления пирожком с ртутью

Житель Москвы простил знакомого, пытавшегося отравить его пирожком с ртутью
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал Следком

Житель Москвы простил своего знакомого Дмитрия Балакина, пытавшегося отравить его пирожком с ртутью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Согласно документам, злоумышленник принес свои извинения и предложил возместить причиненный сопернику вред. Его знакомый извинения принял.

Кроме того, Балакин полностью признал вину и раскаялся. Его защита настаивает на переквалификации обвинения с покушения на умышленное причинение тяжких телесных повреждений.

Все произошло 12 февраля. По версии следствия, мужчинам понравилась одна и та же девушка на работе, и злоумышленник задумал избавиться от соперника. Для реализации своего плана он приобрел не менее четырех градусников с ртутью и добавил их содержимое в шприц, а затем — в слойки, купленные для знакомого.

Сейчас обвиняемый находится под стражей.

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