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08:32, 26 марта 2025Силовые структуры

Россиянин заказал из Китая 150 отмычек для вскрытия замков и стал фигурантом дела

ФТС возбудила дело против жителя Хакасии, заказавшего 150 отмычек из Китая
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Таможенники обнаружили 150 инструментов для вскрытия замков в международной посылке, адресованной жителю Хакасии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Сибирском таможенном управлении Федеральной таможенной службы (ФТС).

По данным ФТС, мужчина заказал отмычки через интернет из Китая. Посылку с запрещенным для оборота в России товаром перехватили при контроле в Новосибирске.

Сейчас в отношении жителя Хакасии возбуждено дело по статье 16.3 («Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Россию») КоАП РФ. Отмычки изъяты.

Ранее Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор бывшему полицейскому Андрею Гракову за продажу сотрудникам ФСБ устройств для прослушки.

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