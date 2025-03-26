Россиянин заказал из Китая 150 отмычек для вскрытия замков и стал фигурантом дела

ФТС возбудила дело против жителя Хакасии, заказавшего 150 отмычек из Китая

Таможенники обнаружили 150 инструментов для вскрытия замков в международной посылке, адресованной жителю Хакасии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Сибирском таможенном управлении Федеральной таможенной службы (ФТС).

По данным ФТС, мужчина заказал отмычки через интернет из Китая. Посылку с запрещенным для оборота в России товаром перехватили при контроле в Новосибирске.

Сейчас в отношении жителя Хакасии возбуждено дело по статье 16.3 («Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Россию») КоАП РФ. Отмычки изъяты.

Ранее Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор бывшему полицейскому Андрею Гракову за продажу сотрудникам ФСБ устройств для прослушки.

