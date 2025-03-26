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11:57, 26 марта 2025Экономика

Россиянин пожаловался на дергающийся Changan CS55

Changan CS55 российского автовладельца перестал реагировать на педаль газа
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Россиянин Леонид купил Changan CS55 Plus и призвал других автолюбителей не повторять такую ошибку. Свою историю он опубликовал на портале Drom.

Одной из самых неприятных проблем стала коробка переключения передач (КПП), которая, по словам россиянина, «тупила», а сам автомобиль после переключения передач «дергался, как эпилептик».

Автомобиль продолжил «капризничать» и во время спокойной поездки, и после торможения на поворотах, и перед лежачими полицейскими, и при последующем наборе скорости.

Машина не желала разгоняться. «Как будто ее за хвост держат пару секунд», — пожаловался автор истории и уточнил, что дилеры исправить ситуацию не смогли.

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Кроме того оказалось, что во время зимних поездок на большие расстояния из закрытых передних окон водителя и пассажира дуло так, что становилось холодно. Еще одной проблемой стало то, что однажды в режиме «Спорт» машина просто перестала реагировать на нажатую педаль газа и начала сбрасывать скорость. Водителю пришлось затормозить и потом снова прожать педаль газа. «Хорошо, что это было на пустой дороге, а не на встречной полосе. Знал бы, никогда не взял это изделие. И вам не рекомендую», — подытожил свой рассказ Леонид.

В начале марта была опубликована история другого владельца Changan, который назвал этот автомобиль сплошным разочарованием. Одной из главных претензий стал очень большой расход топлива.

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