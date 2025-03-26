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10:35, 26 марта 2025Силовые структуры

Женщина заявила о расправе над сыном толпой подростков в Пятигорске

СК: Задержан 14-летний подросток за убийство 20-летнего юноши в Пятигорске
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Пятигорске возбуждено уголовное дело после обнаружения 20-летнего юноши без признаков жизни в городском парке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Ставропольскому краю.

Тело было найдено вечером 17 марта в парке Культуры и отдыха имени Кирова. Расследование ведется по статье 105 («Убийство») УК РФ. На шее юноши присутствуют следы механической асфиксии.

Задержан 14-летний местный житель. Он арестован. Назначены дактилоскопические, трасологические, судебно-медицинская, психолого-психиатрическая судебные экспертизы.

Мать потерпевшего Егора Черемыслова Оксана Николаевна рассказала «Блокноту», что напавших было несколько, она настаивает на переквалификации дела о совершении преступления группой лиц. В этой связи Оксана Николаевна обратилась к главе СК Александру Бастрыкину и просит привлечь к ответственности всех соучастников преступления против ее сына.

По словам женщины, подростки зверски избили Егора, удушили, а затем написали маркером непристойности на его теле. Она дозвонилась до сына в тот момент, когда его избивали и слышала, как он кричал «За что?».

Оксана Николаевна недавно потеряла старшего сына Захара, отдавшего свою жизнь на СВО, теперь лишилась Егора. Двое оставшихся детей боятся выходить на улицу после нападения.

25 марта сообщалось, что в селе Садовое в Калмыкии 14-летнего подростка выманили из дома и жестоко избили.

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