RT: отказавшихся сдаваться солдат ВСУ взорвали в трубе танковой миной

Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации (ВСУ) взорвали трубу с отказавшимися сдаваться солдатами украинской армии. Кадры публикует RT.

«Российские бойцы провели дерзкую операцию на артемовском направлении в ДНР: военные взорвали трубу с засевшими в ней украинскими солдатами, которые отказались сдаваться в плен», — указано в сообщении.

Отмечается, что в трубе находились бойцы ВСУ, глушившие российские дроны и шесть раз отказавшиеся сложить оружие. После взрыва позиция была взята штурмом.

В декабре 2024 года в сети появились кадры уничтожения пятиэтажки с находящимися в ней солдатами ВСУ с помощью противотанковых мин методом «донецкого регби» в Курахово.