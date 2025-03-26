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18:48, 26 марта 2025Бывший СССР

Российские военные взорвали в трубе отказавшихся сдаваться солдат ВСУ

RT: отказавшихся сдаваться солдат ВСУ взорвали в трубе танковой миной
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Кадр: RT

Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации (ВСУ) взорвали трубу с отказавшимися сдаваться солдатами украинской армии. Кадры публикует RT.

«Российские бойцы провели дерзкую операцию на артемовском направлении в ДНР: военные взорвали трубу с засевшими в ней украинскими солдатами, которые отказались сдаваться в плен», — указано в сообщении.

Отмечается, что в трубе находились бойцы ВСУ, глушившие российские дроны и шесть раз отказавшиеся сложить оружие. После взрыва позиция была взята штурмом.

В декабре 2024 года в сети появились кадры уничтожения пятиэтажки с находящимися в ней солдатами ВСУ с помощью противотанковых мин методом «донецкого регби» в Курахово.

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