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20:42, 26 марта 2025Силовые структуры

Российский пенсионер сдал наркоторговцев и избежал наказания

В Москве суд освободил от наказания пенсионера, употреблявшего наркотики в баре
Варвара Митина (редактор)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Москве суд освободил от наказания пенсионера, употреблявшего наркотики в караоке-баре. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина проходил обвиняемым по статье 228 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств»). Он полностью признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке.

Позднее в суд поступило ходатайство о прекращении дела, потому что обвиняемый сдал троих торговцев наркотиками, а также ранее не привлекался к уголовной или административной ответственности. Суд принял эти доводы и решил, что мужчина перестал быть общественно опасным.

Пенсионера задержали за несколько дней до празднования 2025 года, когда он вместе со знакомым пошел в караоке-бар и стал открыто употреблять там мефедрон.

Ранее в Железноводске сотрудники МВД и ФСБ задержали подозреваемого в незаконном обороте оружия, боеприпасов и наркотиков.

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