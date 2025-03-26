Российский подросток сообщил о минировании школы во время контрольной и попался

В Стерлитамаке подростку грозит до 10 лет за лжеминирование школы

В Стерлитамаке подросток сообщил о минировании школы во время контрольной работы и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Во время теста учитель попросил школьников передать телефоны с последней парты на первую. Когда у 15-летнего злоумышленника в руках оказался смартфон друга, он позвонил по телефону «112» и рассказал о бомбе. На место сразу же прибыли сотрудники полиции, но ничего подозрительного в здании силовики не нашли.

Тогда подросток признался, что соврал о бомбе и раскаялся. Теперь ему грозит до десяти лет колонии по статье о ложном сообщении об акте терроризма.

Ранее в Петербурге задержали 17-летнего подростка за ложный звонок об угрозе школе.