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09:53, 26 марта 2025Силовые структуры

Российский подросток сообщил о минировании школы во время контрольной и попался

В Стерлитамаке подростку грозит до 10 лет за лжеминирование школы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Стерлитамаке подросток сообщил о минировании школы во время контрольной работы и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Во время теста учитель попросил школьников передать телефоны с последней парты на первую. Когда у 15-летнего злоумышленника в руках оказался смартфон друга, он позвонил по телефону «112» и рассказал о бомбе. На место сразу же прибыли сотрудники полиции, но ничего подозрительного в здании силовики не нашли.

Тогда подросток признался, что соврал о бомбе и раскаялся. Теперь ему грозит до десяти лет колонии по статье о ложном сообщении об акте терроризма.

Ранее в Петербурге задержали 17-летнего подростка за ложный звонок об угрозе школе.

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