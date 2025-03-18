В российском городе девятиклассника заподозрили в ложном звонке об угрозе школе

МВД: В Петербурге девятиклассника задержали за ложный звонок об угрозе школе

В Петербурге задержали 17-летнего подростка за ложный звонок об угрозе школе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

Днем 16 марта в полицию сообщили о якобы существующей угрозе зданию одной из школ Московского района. Полицейские и представители экстренных служб приехали по адресу, но информация об угрозе не подтвердилась. Позже около дома №186 на Московском проспекте задержали ранее судимого девятиклассника, подозреваемого в причастности к звонку.

Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается, отметили в ведомстве.

Ранее в Челябинске суд приговорил на 2,5 года лишения свободы жителя Алтайского края за ложный звонок о минировании четырех торгово-развлекательных комплексов.