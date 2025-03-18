Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:20, 18 марта 2025Силовые структуры

В российском городе девятиклассника заподозрили в ложном звонке об угрозе школе

МВД: В Петербурге девятиклассника задержали за ложный звонок об угрозе школе
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Петербурге задержали 17-летнего подростка за ложный звонок об угрозе школе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

Днем 16 марта в полицию сообщили о якобы существующей угрозе зданию одной из школ Московского района. Полицейские и представители экстренных служб приехали по адресу, но информация об угрозе не подтвердилась. Позже около дома №186 на Московском проспекте задержали ранее судимого девятиклассника, подозреваемого в причастности к звонку.

Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается, отметили в ведомстве.

Ранее в Челябинске суд приговорил на 2,5 года лишения свободы жителя Алтайского края за ложный звонок о минировании четырех торгово-развлекательных комплексов.

    Обсудить
    Последние новости

    Пехота ВСУ пошла в атаку на границе Белгородской области накануне разговора Путина и Трампа. Что там сейчас происходит?

    В России отреагировали на желание Украины вернуть ЗАЭС

    Названы способы распознать деменцию

    В Киеве после взрывов загорелись склады

    19-летний сын Хайди Клум приспустил штаны на полуголом фото для журнала

    Российская пенсионерка потратила на замену счетчика почти 800 тысяч рублей

    В Раде рассказали о полученных от СССР уроках Зеленского

    Россиянам назвали запрещенную для покупки на маткапитал недвижимость

    Мошенники придумали новую схему обмана россиян

    Более 100 человек заболели из-за таинственной пены на пляже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше