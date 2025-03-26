Российский суд заблокировал Telegram-каналы с нелегальной продажей данных

Московский суд заблокировал 11 Telegram-каналов с нелегальными данными из ЕГРН

Останкинский районный суд Москвы постановил заблокировать 11 Telegram-каналов, в которых нелегально продавались данные из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на решение суда.

«Признать информацию, размещенную в сети "Интернет" в Telegram-канале (...), запрещенной к распространению на территории РФ. Решение суда подлежит немедленному исполнению», — говорится в решении суда.

Отмечается, что доступ к этим каналам и ознакомиться с опубликованной информацией мог получить любой желающий, а установить владельца домена не представляется возможным. В решении суда подчеркивается, что выписки из ЕГРН можно получить только в «Роскадастре». Все остальные способы предоставления данных сведений являются незаконными.