ТАСС: В Курской области ВСУ минировали подступы к населенным пунктам

В Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) минировали подступы к населенным пунктам. О препятствовании украинских бойцов эвакуации мирных жителей рассказал ТАСС исполняющий обязанности начальника инженерной службы полка «Юг» с позывным Пегас.

По словам российского военного, минные заграждения, в частности, стали препятствием для вывоза россиян из Малой Локни и Викторовки.

«Противник, если он занимает оборону, то он минируется, я бы сказал, досконально, продумывая все возможные подступы к населенным пунктам, к позициям», — заключил Пегас.

Ранее стрелок штурмовой группы крымских десантников с позывным Опасный рассказал о минировании ВСУ домов при отступлении из Курской области. По его словам, украинские военные, в том числе оставляли замаскированные мины-ловушки.