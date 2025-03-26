Шеф Пентагона назвал слитый чат «дерьмовыми военными планами»

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что опубликованный главным редактором издания The Atlantic секретный чат не содержал военных планов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
«Atlantic опубликовал так называемые "военные планы", которые не содержат имен, целей, мест, подразделений, путей, источников, методов, секретной информации. Дерьмовые военные планы», — говорится в публикации.
24 марта The Atlantic опубликовал статью главного редактора Джеффри Голдберга, в которой раскрывалось содержание секретных переговоров высших должностных лиц США о возможной атаке на йеменских хуситов. По словам журналиста, 11 марта он получил запрос на подключение к закрытой группе в мессенджере Signal.
26 марта вышла еще одна статья, в которой раскрывались детали секретного чата. В материале говорится, что переписка содержала военные планы США, заключающиеся в нанесении ударов по йеменским хуситам.