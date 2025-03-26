Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:17, 26 марта 2025Мир

Шеф Пентагона назвал слитый чат «дерьмовыми военными планами»

Хегсет: Опубликованный The Atlantic секретный чат не содержал военных планов
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Пит Хегсет

Пит Хегсет. Фото: Kent Nishimura / Reuters

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что опубликованный главным редактором издания The Atlantic секретный чат не содержал военных планов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Atlantic опубликовал так называемые "военные планы", которые не содержат имен, целей, мест, подразделений, путей, источников, методов, секретной информации. Дерьмовые военные планы», — говорится в публикации.

24 марта The Atlantic опубликовал статью главного редактора Джеффри Голдберга, в которой раскрывалось содержание секретных переговоров высших должностных лиц США о возможной атаке на йеменских хуситов. По словам журналиста, 11 марта он получил запрос на подключение к закрытой группе в мессенджере Signal.

26 марта вышла еще одна статья, в которой раскрывались детали секретного чата. В материале говорится, что переписка содержала военные планы США, заключающиеся в нанесении ударов по йеменским хуситам.

    Обсудить
    Последние новости

    «Сахарного олигарха» задержали в Москве. После начала СВО и санкций он доказывал, что не входит в ближайшее окружение Путина

    В Европе подешевел газ

    В России задумались над адресной поддержкой застройщиков

    Российский пенсионер сдал наркоторговцев и избежал наказания

    50-летняя Яна Рудковская позавтракала на Мальдивах в купальнике с откровенным декольте

    Сенатор Совфеда от Тувы уйдет в отставку

    Google засекретила разработку Android

    Установлена личность отказавшегося от взятки в 665 тысяч рублей гаишника

    Рудковская раскрыла расписание сына на отдыхе на Мальдивах

    В НАТО раскрыли будущее отношений с Россией после конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше