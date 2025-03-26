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17:14, 26 марта 2025Мир

Опубликованы новые фрагменты секретной переписки Белого дома

The Altantic: В слитой переписке Белого дома обсуждались военные планы США
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Unsplash

Раскрыты новые фрагменты секретной переписки Белого дома, слитой в результате случайного добавления главного редактора журнала The Altantic Джеффри Голдберга в чат высших должностных лиц США. Снимки опубликованы в новой статье издания.

Согласно материалу, в опубликованной переписке обсуждаются военные планы США, заключающиеся в нанесении ударов по йеменским хуситам. В частности, сообщение, отправленное от имени министра обороны США Пита Хегсета, содержит информацию о времени вылета самолетов в Йемен и сроках нанесения ударов. Согласно публикации, главный редактор издания получил данные об атаках за два часа до запланированного начала бомбардировок.

«Если бы информация попала не в те руки, американским пилотам и персоналу угрожала бы еще большая опасность», — подчеркивается в публикации.

Авторы отметили, что новые скриншоты были обнародованы в связи с тем, что Белый дом начал отрицать обмен секретной информацией об ударах в чате. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала новую публикацию The Altantic, назвав ее вымыслом.

24 марта Голдберг заявил, что советник по национальной безопасности добавил его в чат в мессенджере Signal под названием «Хуситы ПК тесная группа», где представители администрации США обсуждали удары по хуситам в Йемене.

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