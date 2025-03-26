Следователи задержали одного из двух депутатов за избиение россиянки

СК задержал депутата из Янтарного за избиение женщины

Пьяные депутаты избили россиянку на улице из-за кадки с деревом у ресторана и сбежали

Начало событий в новости Пьяные депутаты избили россиянку на улице из-за кадки с деревом у ресторана и сбежали

Следователи задержали депутата муниципального совета города Янтарный Калининградской области по подозрению в хулиганстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Парламентарии Павел Малыхин с супругой и Василий Рогатко были объявлены в федеральный розыск в связи с тем, что скрылись от следствия после избиения 37-летней местной жительницы.

С задержанным депутатом и его супругой работают следователи.

По версии следствия, ночью 23 марта они в пьяном состоянии на улице Советской напали с кулаками на женщину, которая случайно опрокинула кадку с деревом у входа в ресторан, принадлежащий Малыхину. Розыск третьего фигуранта продолжается.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда, причиненного потерпевшей.

