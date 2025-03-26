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17:41, 26 марта 2025Силовые структуры

Следователи задержали одного из двух депутатов за избиение россиянки

СК задержал депутата из Янтарного за избиение женщины
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Пьяные депутаты избили россиянку на улице из-за кадки с деревом у ресторана и сбежали

Кадр: Telegram-канал Калининградского Следкома

Следователи задержали депутата муниципального совета города Янтарный Калининградской области по подозрению в хулиганстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Парламентарии Павел Малыхин с супругой и Василий Рогатко были объявлены в федеральный розыск в связи с тем, что скрылись от следствия после избиения 37-летней местной жительницы.

С задержанным депутатом и его супругой работают следователи.

По версии следствия, ночью 23 марта они в пьяном состоянии на улице Советской напали с кулаками на женщину, которая случайно опрокинула кадку с деревом у входа в ресторан, принадлежащий Малыхину. Розыск третьего фигуранта продолжается.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда, причиненного потерпевшей.

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