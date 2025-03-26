Следователи задержали одного из двух депутатов за избиение россиянки

Следователи задержали депутата муниципального совета города Янтарный Калининградской области по подозрению в хулиганстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.
Парламентарии Павел Малыхин с супругой и Василий Рогатко были объявлены в федеральный розыск в связи с тем, что скрылись от следствия после избиения 37-летней местной жительницы.
С задержанным депутатом и его супругой работают следователи.
По версии следствия, ночью 23 марта они в пьяном состоянии на улице Советской напали с кулаками на женщину, которая случайно опрокинула кадку с деревом у входа в ресторан, принадлежащий Малыхину. Розыск третьего фигуранта продолжается.
Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда, причиненного потерпевшей.