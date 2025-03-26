Пьяные депутаты избили россиянку на улице из-за кадки с деревом у ресторана и сбежали

СК: Трое депутатов Янтарного объявлены в розыск за пьяное избиение женщины

Трое депутатов из города Янтарного Калининградской области в пьяном состоянии избили женщину, которая случайно опрокинула у ресторана кадку с деревом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

В хулиганстве подозреваются депутаты окружного совета депутатов муниципального образования девятого созыва Павел Малыхин с упругой и Василий Рогатко. По версии следствия, ночью 23 марта они на улице Советской напали с кулаками на 37-летнюю местную жительницу после того, как она случайно опрокинула кадку с деревом у входа в ресторан, принадлежащий Малыхину.

Депутаты объявлены в федеральный розыск в связи с тем, что скрылись от следствия. СК публикует их фотографии и просит сообщить о местонахождении скрывшихся в правоохранительные органы.

Василий Рогатко Фото: Telegram-канал Калининградский Следком

21 марта сообщалось, что в Ростовской области сотрудники ФСБ задержали двоих подозреваемых по делу главы фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах области» Виктора Тихоненко. Речь идет о бывшем главе отдела закупок фонда Андрее Шадрине и бывшем депутате заксобрания региона Илье Бархатове.