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04:40, 26 марта 2025Экономика

Стало известно о готовности ведущих энергетических компаний вернуться в РФ

Bloomberg: Ведущие энергетические компании вернутся в РФ в случае отмены санкций
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Ведущие мировые энергетические трейдеры, такие как Gunvor и Mercuria Energy, готовы возобновить бизнес в РФ при условии полного снятия санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

О готовности возобновить работу в России заявили генеральный директор Gunvor Торбьорн Торнквист, а также руководитель Mercuria Energy Group Ltd Марко Дананд.

Уточняется, что компании обозначили свою заинтересованность в российском рынке. Однако уточняется, что некоторые предприятия выразили опасения относительно возможности реализации такой перспективы в ближайшее время.

Разговоры о возвращении западных брендов и компаний в Россию участились после того, как на фоне длительного телефонного разговора президентов России и США появился оптимизм по поводу перспектив заключения соглашения по Украине. Так, по данным Mash, Coca-Cola уже готовится к возвращению на российский рынок и ведет внутренние обсуждения работы с отечественными конкурентами и борьбы с параллельным импортом.

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