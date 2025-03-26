Стало известно о продвижении российских войск в Лобковом

Рогов: ВС России заняли центральную часть села Лобковое в Запорожской области

Российские войска заняли центральную часть села Лобковое на степногорском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, подразделения армии России продвинулись вглубь населенного пункта и взяли под контроль центр села. Отмечается, что украинские военные перебрасывают на данный участок подкрепления для противодействия российским военным.

«Наши войска продвинулись в глубь населенного пункта Лобковое и взяли под контроль центр села. Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают в этот район подкрепления, пытаясь помешать продвижению русской армии», — рассказал политик.

Владимир Рогов сообщил о начале боев за Лобковое 24 марта. Он отмечал, что российские войска успешно наступают на этом направлении.