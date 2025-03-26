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16:49, 26 марта 2025Экономика

Стоимость акций «Русагро» обрушилась на фоне задержания основателя холдинга

Стоимость акций «Русагро» падала более чем на 20 % на фоне задержания Мошковича
Дмитрий Воронин

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Стоимость акцией крупнейшего российского агрохолдинга «Русагро» падала в ходе торгов 26 марта более чем на 20 процентов, до 180,1 рубля, свидетельствуют данные торгов. Обрушение котировок произошло на фоне информации о задержании основателя компании экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича.

По данным на момент написания материала снижение скорректировалось до 14,86 процента, или 192,58 рубля, за бумагу.

Ранее в среду стало известно, что в офисах «Русагро» идут обыски, а сам Мошкович скоро будет допрошен.

По данным ТАСС, бизнесмена, состояние которого на 2024 год оценивалось в 2,7 миллиарда долларов, задержали как и еще нескольких человек по уголовному делу о мошенничестве.

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